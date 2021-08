appuntamento

"O Anche No" intervista di Paola Severini Melograni al Presidente Marco Impagliazzo. Su Rai2 domenica 22 agosto alle 9,50

Nuovo appuntamento “O anche no Estate, la disabilità non va in vacanza”, il programma sull'inclusione e la solidarietà in onda su Rai2.

In questa puntata Paola Severini Melograni ci porta nella Comunità di Sant'Egidio, con un'intervista al presidente Marco Impagliazzo.

Conosceremo così i Laboratori D’Arte di Sant’Egidio. In questi luoghi formativi, di apprendimento delle tecniche artistiche, di apertura al mondo, di relazione e comunicazione, la ricerca delle proprie attitudini e potenzialità ha condotto in primo luogo alla possibilità stessa di comunicare ed inoltre ad un processo di appropriazione di codici espressivi e artistici personalizzati.