In uscita oggi: Papa Francesco. “Oltre la tempesta. Riflessioni per un nuovo tempo dopo la pandemia", con saggi di Andrea Riccardi, Editk Bruck, Filippo Grandi, David Sassoli, Noa, Giuseppe Tornatore

"Oltre la tempesta. Riflessioni per un nuovo tempo dopo la pandemia" è da oggi in libreria per Bur: il volume, a cura del vaticanista Fabio Marchese Ragona, contiene, oltre al messaggio introduttivo del Papa e alla nota del curatore, l'intera intervista del giornalista a Papa Francesco (trasmessa in televisione nel gennaio 2021). Un dialogo in cui il Pontefice ci guida oltre la pandemia, oltre le tenebre che ci hanno avvolto come una tempesta inaspettata e furiosa, per ritrovare la quiete dopo il buio della malattia.

Nella seconda parte i testi inediti di David Sassoli, Filippo Grandi, Giuseppe Tornatore, Edith Bruck, Andrea Riccardi e Noa contribuiscono a portare avanti il discorso sul nostro domani in un dialogo ideale con il Papa, voluto e stimolato da Francesco stesso nei recenti, difficili mesi.