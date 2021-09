news

#11Settembre: 2000 giovani europei uniti per la pace per il Global Friendship. In Streaming alle ore 15

Flashmob per ricordare le vittime del terrorismo e delle guerre. Assemblea plenaria in collegamento europeo con Marco Impagliazzo al Palazzo dei Congressi

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

LIVE DEL GLOBAL FRIENDSHIP ORE 15

“Peace for All, No More Violence, No More Terrorism!”. Con queste parole sabato 11 settembre, nel ventesimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle, alle ore 11,00, i “Giovani per la Pace” si daranno appuntamento sulle gradinate del Palazzo dei Congressi (lato Piazza John Kennedy) per un flash mob in memoria delle vittime del terrorismo e delle guerre, alla presenza di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e di Patrick Connell, rappresentante degli Stati Uniti presso la Santa Sede.



Iniziative e manifestazioni analoghe si terranno in contemporanea in 70 città di 16 Paesi europei, dal Portogallo alla Russia, dal Nord al Sud del continente, organizzate da questo movimento giovanile legato alla Comunità di Sant’Egidio e impegnato ogni giorno nelle periferie accanto a bambini in difficoltà, senza dimora, anziani soli, rifugiati: a Bruxelles, i giovani si incontreranno davanti al Parlamento europeo; a Bratislava, nel luogo dove sorgeva l’antica sinagoga, che sarà visitato anche da Papa Francesco durante il suo viaggio in Slovacchia.



Alle ore 15,00 oltre 2000 Giovani per la Pace parteciperanno, in presenza e in collegamento, ad un’assemblea senza confini intitolata “Global Friendship - The Future We Want”, che si terrà all’Auditorium del Palazzo dei Congressi e verrà trasmessa in streaming sul sito www.santegidio.org: un momento di riflessione e di proposte in un tempo attraversato da troppa violenza e conflitti, come in Afghanistan, e ancora segnato dalle conseguenze sanitarie e sociali della pandemia.