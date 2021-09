news

Una testimonianza di Sant'Egidio dall'Ungheria durante il viaggio apostolico di Papa Francesco

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Papa Francesco in questi giorni è in viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia.

Durante la sua permanenza a Budapest, János Nagy di Sant'Egidio di Pécs racconta l'impegno della Comunità in Ungheria nel servizio con i senzatetto e con i profughi.

ASCOLTA IL PODCAST