Giornata di preghiera e digiuno per l'Afghanistan. In unità con la Chiesa di Roma e in risposta all'appello di papa Francesco, Veglia di preghiera a Santa Maria in Trastevere. Meditazione di Marco Impagliazzo

"Come cristiani la situazione in Afghanistan ci impegna. In momenti storici come questo non possiamo rimanere indifferenti. Per questo rivolgo un appello a intensificare la preghiera e a praticare il digiuno chiedendo al Signore misericordia e perdono". In risposta a queste parole di papa Francesco, la diocesi di Roma ha indetto per oggi, 15 settembre, una Giornata di preghiera e digiuno per l'Afghanistan.

In unità con la Chiesa di Roma e in risposta a questo appello, l a Comunità di Sant'Egidio celebra questa giornata con una veglia di preghiera alle ore 20 a Santa Maria in Trastevere.

