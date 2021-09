news

A tavola è meglio! Riapre in presenza la mensa di via Dandolo per i senza dimora di Roma. Video del Tg2

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Doppia festa alla mensa per i poveri di via Dandolo a Roma: si rientra in presenza, si mangia seduti a tavola e si vede l'utilità del Green Pass. Un servizio del TG2