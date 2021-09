news

Aperto a tutti: il servizio medico gratuito a Città del Messico per i senza dimora e persone fragili della Comunità di Sant'Egidio

A Città del Messico con il servizio "Aperto a tutti" della Comunità di Sant'Egidio per le persone senza dimora, giovani medici e infermieri volontari offrono il loro tempo per assistere con visite mediche, psicologiche e cure odontoiatriche le persone più fragili che non hanno i mezzi necessari per accedere al sistema sanitario nazionale.

La maggior parte delle persone che chiedono aiuto sono anziani soli, giovani, migranti, famiglie con bambini che avevano iniziato una cura e che a causa della perdita del lavoro dovuta alla pandemia, non hanno potuto continuare a curarsi.



Il servizio della Comunità si è trasformato nel tempo in un luogo di apertura e speranza per tanti poveri che hanno visto chiudersi le porte in faccia a causa della burocrazia e della indifferenza.