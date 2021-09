appuntamento

Preghiera a Torino per la pace in Afghanistan e in tutti i paesi in guerra. Presiede l'arcivescovo Cesare Nosiglia

Lunedì 20 settembre alle ore 19:00 nella chiesa dei Santi Martiri di Torino, la Comunità di Sant'Egidio invita a partecipare alla preghiera per la pace in Afghanistan e in tutti i paesi in guerra. Presiede l'arcivescovo di Torino, S.E. mons. Cesare Nosiglia.