“La casa degli amici per la strada” di Sant'Egidio a Mosca

Sul sito del Comune di Mosca “Dushevnaja Moskva”, dedicato alle iniziative di solidarietà nella capitale russa, è stato recentemente pubblicato un reportage sull’attività de “La casa degli amici per la strada”, uno dei due centri diurni per poveri e persone senza fissa dimora che gli Amici della Comunità di Sant’Egidio gestiscono a Mosca.

Nel centro, come riporta l’articolo, gli ospiti vengono accolti in un’atmosfera calda e familiare che crea solidi legami di amicizia nel tempo. Presso il centro è possibile lavare i vestiti, usufruire del servizio di parrucchiere, avere accesso a internet per cercare lavoro, telefonare ai propri parenti, ricevere posta, ricevere consulenza giuridica.

Il centro “La casa degli amici per la strada”, aperto nel 2017, è diventato un punto di riferimento per centinaia di poveri della città soprattutto in questo tempo di pandemia.

Inoltre Sant’Egidio, a Mosca, ha aperto durante la pandemia anche un secondo centro di distribuzione di vestiti e generi alimentari, mentre alcuni gruppi della Comunità, quattro giorni a settimana, distribuiscono pasti e bevande calde nelle stazioni di Mosca per un totale settimanale di oltre 600 pasti.