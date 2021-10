news

Una casa, tante opportunità. Per gli homeless di Mosca, un'iniziativa degli amici di Sant'Egidio

Più di 900 persone, a Mosca, sanno dove poter andare sia nei momenti difficili sia in quelli più belli. È la “Casa degli amici di strada”, uno dei centri diurni per poveri e persone senza dimora gestiti da gli Amici della Comunità di Sant’Egidio.

In un ambiente caldo e accogliente, ci si può far tagliare i capelli, ottenere aiuto per pratiche burocratiche, usare un computer per navigare in Internet, telefonare agli amici, cercare lavoro, fare il bucato, rilassarsi e bere un tè in compagnia, condividere le proprie preoccupazioni, festeggiare il compleanno o anche il matrimonio!

Il centro è stato aperto nel 2017 grazie a un finanziamento del Fondo presidenziale per il sostegno alla società civile e ora è sostenuto dalla fondazione “Teresa” che ha dato fiducia all’iniziativa che nei suoi quasi 4 anni di attività è diventata un modello di centro multifunzionale e un riparo fondamentale per molte persone.

