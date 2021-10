appuntamento

Civitavecchia, 22 ottobre - Conferenza stampa e inaugurazione del Giardino dei Giusti con Sant'Egidio, Gariwo e testimonianza di Vito Fiorino

Venerdì 22 Ottobre presso la Sala Giusy Gurrado alla Fondazone CARICIV in Via Risorgimento n. 8 a Civitavecchia alle ore 9,30 si svolgerà una conferenza organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in occasione dell’inaugurazione del Giardino dei Giusti che la Comunità ha realizzato presso l’area verde di Villa Albani, dedicata al progetto orti solidali. Alla Conferenza interverrà, tra gli altri, Vito Fiorino, che ha soccorso tanti naufraghi a Lampedusa.

I Giardini sono come libri aperti che raccontano le storie dei Giusti. Sono spazi pubblici, luoghi di memoria ma anche di incontro e di dialogo, in cui organizzare iniziative rivolte a studenti e cittadini per mantenere vivi gli esempi dei Giusti non solo in occasione della dedica dei nuovi alberi, ma durante tutto l’anno. Mettere il risalto e far conoscer le storie dei giusti è uno strumento di pace e aiuta a vincere il male con il bene. La Comunità di Sant’Egidio collabora con l’associazione Gariwo, che dal 1999 è impegnata nel far conoscere le storie dei giusti a livello internazionale.

Domani alla conferenza saranno presenti anche gruppi di studenti che frequentano quattro scuole di Civitavecchia: Istituto di Istruzione Superiore Stendhal, il Liceo Classico Guglielmotti, l’Istituto di Istruzione Superiore Guglielmo Marconi, il Liceo Scientifico Galileo Galilei.