22 ottobre. Memoria di san Giovanni Paolo II, artefice di pace e dialogo tra le religioni

Il 22 ottobre la Chiesa fa memoria di san Giovanni Paolo II, ricordando l'inizio del suo pontificato nel 1978.

"Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Aprite i confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, non abbiate paura!" disse durante la Messa di inizio del suo pontificato il 22 ottobre 1978.

Papa Karol Wojtyła incarnò lo spirito del Concilio Vaticano II; comunicatore del Vangelo, diede un impulso nuovo al dialogo interreligioso: fu sua l'intuizione profetica della Giornata di preghiera per la pace di Assisi del 1986 insieme ai rappresentanti delle religioni mondiali.



Nel giorno in cui si celebra la sua memoria, proponiamo alcuni libri, articoli, rassegna stampa, video, per ricordare questo santo papa.

Libri

A. Riccardi, La santità di Papa Wojtyła (Ed. San Paolo, 2014)



A. Riccardi, Giovanni Paolo II. La biografia (Ed. San Paolo, 2011)



A. Riccardi, Governo carismatico. 25 anni di pontificato (Ed. Mondadori, 2003)



Video

"Tutto può cambiare": 18 maggio, a 100 anni dalla nascita di San Giovanni Paolo II, conversazione con Andrea Riccardi







Cracovia: I luoghi di Giovanni Paolo II



Incontro internazionale di pace ad Assisi 1986 con Papa Giovanni Paolo II





Articoli

22/10/2020, Osservatore Romano - M. Signifredi, La profetica intuizione di Assisi



18/05/2020, Osservatore Romano - M. Impagliazzo, Il profilo del Novecento



26/03/2020, Famiglia Cristiana - A. Riccardi, Giovanni Paolo II: un uomo di Dio dalla profonda umanità



Le parole di Giovanni Paolo II alla Comunità di Sant'Egidio



Messaggio di Giovanni Paolo II per il 36° anniversario della Comunità di Sant'Egidio - 7 febbraio 2004



"Non bisogna rassegnarsi, la guerra non è inevitabile": messaggio di Giovanni Paolo II alla Comunità di Sant'Egidio l'8 febbraio 2003 in occasione del suo 35° anniversario