35 anni di cammino nello spirito di Assisi per "religioni sorelle e popoli fratelli". La visione di pace dell'Incontro del 27 ottobre 1986 voluto da san Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II con i capi religiosi delle diverse confessioni, riuniti ad Assisi domenica 27 ottobre 1986, spiegava il senso di un Incontro che non voleva essere una "conferenza interreligiosa sulla pace" o una ricerca di un "consenso religioso" o un "negoziato". Le religioni ad Assisi offrivano le loro risorse, la forza della preghiera, al servizio della pace. Diceva papa Wojtyła: "Senza negare in alcun modo la necessità di molte risorse umane volte a mantenere e rafforzare la pace, noi siamo qui perché siamo sicuri che, al di sopra e al di là di tutte quelle misure, c’è bisogno di preghiera intensa e umile, di preghiera fiduciosa, se si vuole che il mondo diventi finalmente un luogo di pace vera e permanente".

La Comunità di Sant'Egidio, ha voluto tener vivo in questi anni lo spirito di Assisi, nel dialogo tra le religioni e le culture. Il 35esimo Incontro si è tenuto a Roma, concluso da papa Francesco che al Colosseo ha detto: “Coraggio! Abbiamo davanti agli occhi una visione, che è la stessa di tanti giovani e uomini di buona volontà: la terra come casa comune, abitata da popoli fratelli. Sì, sogniamo religioni sorelle e popoli fratelli!” (Video)



Per questo, nell'anniversario dell'Incontro di Assisi, nella newsletter e su questo sito sono proposti video e testi per cogliere i frutti dell’Incontro “Popoli fratelli, Terra futura”, che è molto di più che seguire una serie di discorsi: è prendere parte al lavoro per la pace che, come diceva S. Giovanni Paolo II, è un “cantiere aperto a tutti”.

Buona visione!



8 minuti con Jeffrey D. Sachs, Noubar Afeyan, Karekine II, Liberata Mulamula, Lakshmi Vyas e altri ancora: dai Forum di "Popoli fratelli, Terra futura".

Vai alla lista dei video



"La terra futura...", speciale di Rai2 "Sulla via di Damasco" con interviste a Marco Impagliazzo, Andrea Riccardi, Matteo Zuppi e i giovani partecipanti all'Incontro di Roma

Guarda su RaiPlay



Dalla videoteca: l'Incontro internazionale di pace di Assisi 1986 con Papa Giovanni Paolo II. Una sintesi realizzata dalla Comunità di Sant'Egidio.

Vai al video