appuntamento

Non c'è futuro senza memoria - Anniversario della deportazione degli ebrei di Genova

Alle ore 17:30 a partire dalla Galleria Mazzini

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

La deportazione degli ebrei di Genova è iniziata il 3 novembre del 1943, una delle date più buie della storia della città.

La Comunità di Sant’Egidio e la Comunità Ebraica di Genova, insieme al Centro culturale Primo Levi, hanno custodito in questi anni la memoria di questi fatti, coinvolgendo non solo le istituzioni, ma tanti genovesi e in particolare le giovani generazioni, i “nuovi europei” che si sono integrati nel tessuto cittadino.



Con tutti loro vogliamo ribadire il nostro “no” ad ogni forma di antisemitismo e di razzismo. In un tempo difficile per la nostra società, segnato dalla pandemia da coronavirus con le emergenze sociali che l’accompagnano, occorre tenere alta l’attenzione nei confronti di ogni manifestazione di violenza e intolleranza nei confronti dei più deboli e di chi viene ingiustamente considerato “diverso” impegnandosi con più forza per l’integrazione e il vivere insieme.



La presenza dell’arcivescovo Marco Tasca sarà il segno dell’amicizia tra la Comunità Ebraica e la Chiesa di Genova, che, durante la Shoah, ha contribuito a proteggere e salvare dalla deportazione decine di ebrei genovesi.



Il programma



Partenza della Marcia della Memoria dalla Galleria Mazzini con arrivo presso la Sinagoga di Genova, dove interverranno:



Giuseppe Momigliano, Rabbino capo di Genova



Padre Marco Tasca, Arcivescovo di Genova



Marco Bucci, Sindaco di Genova



Andrea Chiappori, Comunità di Sant’Egidio



Ariel Dello Strologo, Presidente della Comunità Ebraica di Genova



Parteciperà il coro Shlomot