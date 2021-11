appuntamento

"Le radici di una vocazione": presentazione del libro con il card. Bassetti, De Rita, Riccardi e l'autore Quinto Cappelli

Giovedì 11 novembre, ore 18:00 - via di San Gallicano 25a

Le Edizioni San Paolo e la Comunità di Sant'Egidio hanno il piacere di invitare alla presentazione del libro "Le radici di una vocazione" di Quinto Cappelli.

Modera

Andrea Pancani



Interverranno

Gualtiero Bassetti

Giuseppe De Rita

Andrea Riccardi

Quinto Cappelli

Giovedì 11 novembre 2021, ore 18:00

Sala Benedetto XIII, via di San Gallicano 25a - Roma



RSVP: segreteriagenerale.santegidio.org

Per partecipare è necessario esibire il Green Pass

Descrizione del libro

«Don Pietro Poggiolini e don Giovanni Cavini sono stati due preti fondamentali per la mia fede e la mia scelta di vita consacrata. Ma la loro figura e testimonianza non è un fatto privato e non riguarda esclusivamente la mia vicenda personale; la loro storia illustra uno spaccato di vita della Chiesa italiana, dal punto di vista di una 'periferia': la Chiesa di montagna, dalla fine dell'Ottocento lungo quasi tutto il ventesimo secolo [...]. Ringrazio Dio di averli posti all'inizio del mio cammino di fede e della mia vocazione al sacerdozio. Insieme all'esempio dei miei genitori, Flora e Arrigo, mi hanno trasmesso, col timor di Dio, una fede semplice, ma robusta, manifestata nel rispetto degli altri e nella solidarietà verso tutti». Così il cardinal Gualtiero Bassetti apre la sua Prefazione a questo ampio, ricco e profondo studio su un periodo storico ancora poco frequentato e, al contrario, straordinariamente fecondo per una riflessione anche contemporanea sull'essere prete oggi. Quinto Cappelli, con finezza di studioso e abilità nella ricostruzione di un'intera epoca, fa rivivere davanti al lettore due figure di sacerdoti che, entrando in dialogo anche con don Milani e don Mazzolari, sono stati maestri di fede personale e di popolo, ed educatori di chi hanno incrociato sulla loro strada. Il percorso si chiude con un capitolo sul cardinal Bassetti, aggiornato al drammatico evento della malattia per covid-19, che l'ha colpito e da cui è guarito proprio poco prima della chiusura del libro.