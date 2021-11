news

Domenica 14 novembre, Giornata Mondiale dei Poveri. Sant'Egidio la celebra con la preghiera e la solidarietà

In occasione della 5° Giornata mondiale dei poveri papa Francesco si recherà ad Assisi per un incontro di preghiera e testimonianze. Sul Sagrato della Basilica di Santa Maria degli Angeli, il papa sarà accolto dai poveri, che formeranno un “abbraccio” ideale in segno di benvenuto. La Comunità di Sant’Egidio parteciperà al pellegrinaggio con un gruppo di persone senza dimora di cui è amica tutta l’anno.

In Basilica si terrà l’incontro con la testimonianza di sei poveri provenienti da diversi paesi europei; a cui seguirà un momento di preghiera con il Santo Padre.

L’abbraccio del Papa ai poveri proseguirà nella Giornata mondiale a loro dedicata, domenica 14 novembre. Francesco presiederà la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro con la partecipazione di duemila persone, le associazioni di volontariato e le comunità con i poveri.



In occasione di questa Giornata, le Comunità di Sant'Egidio, ovunque nel mondo, si uniscono a questo abbraccio con la celebrazione di momenti di preghiera e di solidarietà con i poveri

La 5° Giornata mondiale dei poveri



Il messaggio per la Giornata mondiale dei poveri, che si celebra ogni 33° Domenica del Tempo Ordinario, ha per titolo lanche in altre città italiane e nel mondo.e parole di Gesù «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Nel racconto dell’evangelista sono pronunciate alcuni giorni prima della Pasqua, a Betania, nella casa di Simone detto “il lebbroso”, quando una donna era entrata con un vaso di alabastro pieno di profumo molto prezioso e l’aveva versato sul capo di Gesù. Nel messaggio papa Francesco guida nell’interpretazione di questo gesto che suscitò grande stupore, perché visto come uno sperpero di fronte a tanti poveri nel bisogno. “Gesù ricorda loro che il primo povero è Lui, il più povero tra i poveri perché li rappresenta tutti. Ed è anche a nome dei poveri, delle persone sole, emarginate e discriminate che il Figlio di Dio accetta il gesto di quella donna”.

Il senso della Giornata, «I poveri li avete sempre con voi», è un invito ad accrescere la propria sensibilità per capire le esigenze dei poveri, incontrandoli là dove si trovano, con momenti di preghiera e comunione, che sono come il “profumo” dell’episodio evangelico.



Link



Programma dell'incontro di preghiera e testimonianze in occasione della Giornata mondiale dei poveri ad Assisi



Il messaggio della 5° Giornata «I poveri li avete sempre con voi»