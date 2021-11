Charles de Foucauld, piccolo fratello universale, tra i santi che saranno canonizzati da papa Francesco

La Congregazione delle Cause dei Santi ha comunicato che si terrà il 15 maggio 2022 la cerimonia di canonizzazione del sacerdote francese Charles de Foucauld e di altri sei beati. Charles de Foucauld, fratel Carlo di Gesù, il piccolo fratello universale, ha dedicato la vita alla testimonianza del Vangelo tra i poveri in Algeria.

Una memoria di fratel Carlo è custodita nella basilica di San Bartolomeo, santuario dei nuovi martiri

Si tratta della cazzuola che egli utilizzò per la costruzione dei suoi eremi, su cui è inciso il suo emblema, il cuore e la croce. La memoria, dono delle Piccole Sorelle di Gesù e del postulatore della causa di canonizzazione, è stata consegnata nel corso di una preghiera il 29 ottobre 2019.

Ricordiamo Charles de Foucauld, riportando un suo appunto e la lettera delle Piccole Sorelle scritta in occasione della consegna della memoria di Fratel Carlo.



La lettera di Piccola Sorella Luigina, superiora di Tre Fontane

La tua prima costruzione in Algeria è stata una piccola cappella. Subito dopo hai costruito una grande stanza per accogliere tutti gli ospiti. Hai chiesto a tutti di chiamare la tua casa "fraternità", perché volevi che tutti sapessero che tu eri il fratello di tutti i poveri e di tutti gli esseri umani senza distinzione Anche noi, tue discepole, vogliamo che le nostre case siano aperte a tutti.....

Appunti di Charles de Foucauld dal ritiro prima dell’ordinazione sacerdotale

In che cosa consiste la preparazione? Nel crescere in amore, in scienza, in maturità. Per acquistare: più amore, osservanza fedele del mio Regolamento; fare in tutte le cose ciò che è più perfetto, perfezione degli atti quotidiani; soprattutto preghiera, umiltà, amore verso il prossimo;