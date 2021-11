news

La Comunità di Sant'Egidio ad Aversa accoglie in visita il cardinale Matteo Zuppi

La Comunità di Sant Egidio di Aversa ha ricevuto la visita del cardinale Matteo Zuppi. Nella casa di Accoglienza di via del Plebiscito, nell’incontro di martedì scorso, c’erano gli ospiti della casa, persone di diverse nazionalità unite come una sola famiglia, che hanno condiviso le storie del loro viaggio e del loro percorso di integrazione condiviso con gli amici della Scuola di lingua e cultura italiana. Erano presenti anche alcuni di loro, provenienti in particolare dall’Est Europa e dall’America Latina.

La Casa è anche punto di distribuzione della spesa alle famiglie in difficoltà e cucina per i pasti che vengono portati alle persone senza dimora. È luogo di incontro tra le generazioni, giovani e meno giovani che si trovano insieme ad aiutare. Iniziative di solidarietà che uniscono persone di provenienza ed età diverse come anche a Santa Maria Capua Vetere, Caserta e Giugliano, Comunità che hanno partecipato all’incontro con alcuni rappresentanti.

Al termine della visita Matteo Zuppi ha ricevuto in dono un Gesù bambino nero, opera dell’artigianato locale; un regalo che ricorda il valore dei piccoli, come i bambini che ad Aversa vanno alla Scuola della Pace e incontrano un “mondo a colori”, lontano dalla violenza e con più solidarietà.