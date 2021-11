news

La nostra vita ricomincia da qui: la prima casa di Housing First per Carmine e Carlotta. VIDEO

Una collaborazione tra Sant'Egidio, Cisco e fio.PSD

Carmine e Carlotta si sono conosciuti in una struttura di accoglienza per persone senza dimora. Dopo l’esperienza della strada, sognavano un futuro migliore. Nel tempo è nata una relazione e i sogni sono diventati due, trovare un alloggio e andare a vivere insieme. Grazie al progetto Housing First Roma si sono avverati: oggi Carmine e Carlotta abitano in una bella casa. Nel video la loro testimonianza e quella degli amici della Comunità di Sant’Egidio.



Il progetto, realizzato da Sant’Egidio, Cisco e fio.PSD, ha avuto inizio nel gennaio 2020 e finora ha dato un alloggio stabile a 27 persone che ne erano prive: famiglie, coppie, singoli inseriti in piccoli cohousing.

Ciascuno viene accompagnato in un percorso che spazia dalla cura della salute al recupero dei legami sociali, alla ricerca del lavoro per una piena autonomia.



Nei prossimi mesi verranno aperti nuovi appartamenti.

Per saperne di più https://www.housingfirstroma.it/