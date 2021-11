news

Disabilità: alla Sapienza il Presidente Mattarella visita la mostra dei Laboratori d'Arte della Comunità di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Questa mattina, al Rettorato della Sapienza, al termine della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato in anteprima la mostra DIS/INTEGRATION, realizzata dagli artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio insieme a César Meneghetti e con la collaborazione di altre firme affermate in campo internazionale.



L’esposizione, visitabile dal 29 novembre al prossimo 28 gennaio, è incentrata sui temi della fragilità e della disabilità, dell’accoglienza e dell’integrazione, legati anche a questioni di attualità come le migrazioni, i conflitti e le loro drammatiche conseguenze. Poco prima, il presidente Mattarella, in un passaggio del suo messaggio nell’Aula Magna della Sapienza, aveva parlato della necessità di “coniugare l’eccellenza con l’inclusione”.

Immagine di copertina: Quirinale