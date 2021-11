news

DIS/INTEGRATION: l'esposizione degli artisti con disabilità di Sant'Egidio al Rettorato della Sapienza Università di Roma

L'inaugurazione il 2 dicembre alle ore 11

DIS/INTEGRATION



César Meneghetti con gli artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte della Comunità di Sant'Egidio



29 novembre 2021 - 28 gennaio 2022

Rettorato della Sapienza Università di Roma



La mostra è stata promossa e realizzata dalla

Comunità di Sant'Egidio con il sostegno di Sapienza Università di Roma.



Per accedere alla mostra ottieni il tuo biglietto d'ingresso gratuito attraverso eventbrite >>

In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità del 3 dicembre, la mostra DIS/INTEGRATION - in accordo con le linee strategiche e con la sensibilità della Sapienza - è incentrata sui temi delle fragilità e diseguaglianze, nonché dell’accoglienza e integrazione, legati anche a questioni di attualità come le migrazioni, i conflitti e le loro drammatiche conseguenze.

Artisti con disabilità dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio sono stati invitati a parlare, a esprimersi creativamente, a suggerire un nuovo mondo possibile, mettendo in opera con ironia la loro verità e il loro pensiero, per offrire al pubblico proposte per un futuro comune ed inclusivo.

César Meneghetti è un artista che lavora in ambito internazionale, sensibile alle questioni globali: partendo dall’esplorazione di storie e di vite apparentemente senza grandezza eppure capaci di suscitare connessioni, intreccia di nuovo la sua opera con quella dei Laboratori, dopo aver presentato alcuni suoi lavori alla Biennale di Venezia nel 2013, al MAXXI di Roma tra 2015 e 2016 e al Vittoriano, con la mostra exclusion/inclusion, nel 2018-19.

La mostra parte già dall’esterno, dalla barriera in vetro che circonda lo scalone monumentale del Rettorato: su di essa tre artisti attivi nell’arte pubblica in Italia, in Europa e in Medio Oriente - Leonardo Crudi, Elia Novecento e Sibomana – interpretano, ciascuno con il suo inconfondibile stile, l’invito a superare le tante barriere esistenti.