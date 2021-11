news

In Pakistan la Comunità di Sant’Egidio riceve un riconoscimento per la sua azione di pace

Nell’ambito di un convegno di dialogo interreligioso, che si è tenuto a Islamabad, convocato dal Maulana Abdul Kabir Azad, Imam di Lahore, la Comunità di Sant’Egidio ha ricevuto un riconoscimento per il suo impegno per il dialogo e per la pace.



Il premio, consegnato dal presidente della Repubblica del Pakistan, dr. Arif Avli, premia la Comunità come “ambasciatore di pace” nel paese e nel mondo.