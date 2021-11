news

Webinar No Justice without Life - VIDEO

Guarda la registrazione

Webinar "No Justice without Life. Per un mondo senza pena di morte" del 30 novembre, nella Giornata mondiale delle Città per la Vita.



Interventi

David Sassoli

Presidente del Parlamento europeo



Bessolé René Bagoro

Ex ministro della giustizia, Burkina Faso



Antoinette Chahine

Attivista, ex condannata a morte, Libano



Tawakkol Karman

Premio Nobel per la Pace



Mario Marazziti

Coordinatore Campagna per la Moratoria universale, Comunità di Sant’Egidio



David Mathis

Ex condannato a morte, USA



Suzana Norlihan Ujen

Attivista, avvocato, Malaysia



Sister Helen Prejean

Attivista, autrice di "Dead Man Walking", USA



Vitus Rubianto Solichin

Vescovo di Padang, Indonesia