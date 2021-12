news

Tutti possiamo preparare il #natalepertutti anche attraverso la rete. Scarica le immagini da condividere sui social e invita i tuoi amici ad aggiungere un posto alla tavola del Natale

Il #natalepertutti che la Comunità di Sant'Egidio sta preparando nel mondo è una festa che non esclude nessuno: persone senza fissa dimora, migranti e profughi, famiglie in difficoltà, anziani soli. Per questo è ancora più bello preparare il Natale con l'aiuto di tutti e in tanti modi diversi, per aggiungere posti a tavola dove sarà possibile farlo e, in ogni modo, per aggiungere pasti con le distribuzioni itineranti che si intensificheranno nel periodo natalizio.

Un modo per aiutare è attraverso la rete: tutti possono condividere su social, e-mail e siti web le immagini qui proposte.

È anche possibile chiedere di riceverle direttamente su WhatsApp.

Per conoscere tutti gli altri modi per aiutare, visita la pagina sul Natale 2021 »