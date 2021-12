news

Diritti (non) dati: la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con gli occhi degli artisti con disabilità dei Laboratori d'Arte di Sant'Egidio

l'opera è esposta alla Sapienza Univesità di Roma nell'ambito della mostra Dis/Integration

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Diritti (non) dati è un'opera collettiva di vari Laboratori d'Arte di persone con disabilità della Comunità di Sant'Egidio, esposta alla Sapienza Univesità di Roma nell'ambito della mostra Dis/Integration, aperta fino al 29 gennaio 2022.

E' una riflessione fatta dalle persone con disabilità, che hanno studiato la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo del 1948, scelto e trascritto alcuni articoli e poi hanno cercato dati di attualità, per dire come i diritti non siano dati a tutti. I testi degli articoli trascritti a mano dagli artisti in campo bianco sono giustapposti ai dati - in campo nero - che indicano le violazioni e le negazioni ancora in essere.

Nella Giornata dedicata ai Diritti Umani, è opportuno soffermarsi su quest'opera, e "leggerla" con gli occhi dei tanti a cui i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale sono ancora negati.

Si riportano qui alcuni particolari dell'opera. Per vederla nella sua interezza è opportuno visitare la mostra Dis/Integration, esposta all'Università a Sapienza di Roma fino al 28 gennaio 2022. Per prenotare le visite Cliccare QUI