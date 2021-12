news

Natale è una solidarietà che non ha età. A Londra gli anziani preparano il #Natalepertutti

Questo Natale in tanti si aspettano una buona notizia, tanti chiedono di essere ascoltati, tanti sono rimasti feriti in questo tempo di pandemia. C’è bisogno di portare e ricevere buone notizie. È la storia delle residenti di un centro anziani nel sud di Londra che, venuti a sapere delle iniziative del Natale di Sant’Egidio per i poveri, hanno deciso di aiutare anche loro cucendo a mano sciarpe, guanti e cappelli per i senza fissa dimora della città.



Mentre le ferite del Covid sono ancora aperte, anche a Londra il Natale, con il suo calore e senso di famiglia, può essere per tutti l'occasione per aggiungere un posto a tavola e per non dimenticare chi è più fragile e nel bisogno. Tanti hanno bisogno di aiuto, tutti abbiamo bisogno di aiutare.



Scopri come partecipare e aiutare al Natale di Sant’Egidio a Londra