"Religioni sorelle, Popoli fratelli": Incontro online tra Sant’Egidio e Rissho Kosei-kai

In occasione del quinto anniversario della firma dell’Accordo di Fraternità e di Cooperazione tra il movimento buddista Rissho Kosei-kai e la Comunità di Sant’Egidio (novembre 2016) si è svolto un incontro online tra i due movimenti, che ha preso le mosse dal recente Incontro Internazionale per la Pace ”Popoli fratelli, Terra futura” (Roma, 6 e 7 ottobre 2021). Ne è risultato un confronto pieno di valore e di grande significato, che ha notevolmente contribuito a rafforzare i legami ed a intensificare l’ impegno comune delle due realtà internazionali nei confronti dell’Africa.

Questi anni - ha sottolineato la Rev. Kosho Niwano - hanno visto crescere la fraternità tra i due movimenti i quali, pur appartenendo a religioni diverse, si sono scoperti a vivere la stessa dimensione di una fede spesa nel trasformare il mondo soprattutto per i più poveri ed i più dimenticati.

Esempio di tale collaborazione – si è detto - è quella nel campo della cura ai malati e della promozione delle registrazioni anagrafiche dei bambini, in diversi paesi africani.



L'incontro si è focalizzato anche sulla preparazione della TICAD -Tokyo International Conference on African Development- che si terrà in Tunisia nel 2022.