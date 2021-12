news

Rigiocattolo 2021: giocattoli ed ecosolidarietà per l'Africa. Galleria di foto

Nella galleria di foto è raccontata l'iniziativa del Rigiocattolo, la vendita di giocattoli che le Scuole della Pace della Comunità di Sant'Egidio organizzano nel mese di dicembre in sostegno del programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, che porta la cura per l’Aids e i centri nutrizionali per i più piccoli in tanti paesi dell’Africa subsahariana.

Promotori del Rigiocattolo sono i giovani e i più piccoli, che si occupano di recuperare i giochi per contrastare l'inquinamento ambientale. L'incontro tra solidarietà e la sostenibilità dà vita a un nuovo modo di prendersi cura degli altri e di tutto ciò che è comune. La Comunità di Sant'Egidio riassume questo atteggiamento in una parola sola: ecosolidarietà.

