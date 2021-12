news

Foto del "Natale per tutti" di Sant'Egidio in Europa, Africa, America e Asia

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Ogni Natale è speciale. Il Natale 2021 è caratterizzato da tavoli distanziati, dove è stato possibile organizzare un pranzo in sicurezza, e da consegne di pasti e regali all'aperto o in "feste del dono". Ci sono il calore e l'amicizia di sempre, nella famiglia della Comunità di Sant'Egidio in cui tutto l'anno e in particolare a Natale c'è un posto per tutti: bambini, anziani, giovani, migranti, persone con disabilità e detenuti. Tanti segni rendono riconoscibile questo Natale: il rosso delle tavole e dei regali, il pasto caldo e preparato con cura, il cibo della fraternità e la vicinanza a Gesù, al suo Volto, all'altare e a coloro che ha indicato come fratelli, i più fragili e soli.

Guarda le gallerie di foto »

Ritorna il Pranzo di Natale nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, tradizione ininterrotta dal 1982, salvo l'anno scorso, per via dell'emergenza, in cui si tenne una "festa del dono"



Vai alla gallery »

Tavole rosse e tonde anche a Parigi, nella chiesa di Saint-Merry



Vai alla gallery »



A Varsavia il dono del Natale è un gesto caloroso di vicinanza con un regalo utile e personale

I giovani del Congo preparano con cura il pasto di Natale per i bambini

Gli anziani ricevono una visita speciale, come in Togo

Natale è anche uno spazio per la creatività del dono, come al pranzo in Guatemala



È un giorno in cui tutto ciò che è preparato è dono per tutti, come sanno anche a New York



Vai alla gallery »

A Jakarta la mensa offre un carico di aiuti e amicizia



Vai alla gallery »

E ad Hong Kong si festeggia il Natale con una sorpresa per chi vive in strada

Fin qui è solo una piccola parte del Natale 2021 di Sant'Egidio

Guarda le gallerie di foto »

Ogni giorno la raccolta si arricchisce di nuove foto che arrivano numerose alla redazione.