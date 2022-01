news

Fino al 9 gennaio la campagna COOP per i vaccini in Africa

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

C'è tempo fino al 9 gennaio per partecipare alla campagna #CoopForAfrica

Un'iniziativa che Coop porta avanti insieme a UNHCR Italia, Comunità Di Sant'Egidio e Medici Senza Frontiere, per garantire la vaccinazione contro il Covid-19 a 250 mila persone in Africa.



Al di là del Mediterraneo c’è un continente dove solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino. In quel continente le persone non hanno la possibilità di scegliere e il Covid-19 continua a fare paura. Favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa è un modo per contribuire a mettere in sicurezza i Paesi più poveri del mondo, dove la pandemia si scarica su sistemi sanitari fragili e insufficienti, ma è anche una necessità per neutralizzare il più possibile un virus in fase di mutazione, partendo dal presupposto che nessuno si salva da solo di fronte al Covid-19.



Per questo nasce #CoopforAfrica: una campagna di raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa che vede le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie fortemente impegnate nella solidarietà internazionale come l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere.



L’obiettivo della raccolta fondi è quello di superare un milione di euro, una cifra necessaria per vaccinare circa 250.000 persone.