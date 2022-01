news

“Open Day" per i bambini, oggi all'Hub vaccinale di Sant'Egidio a Roma: "Io mi vaccino perchè vi voglio bene"

Oggi, dalle 9 alle 19, vaccinazione ai piccoli, provenienti in gran parte dalle “Scuole della Pace” della periferia romana – Giocattoli, animazione e “attestati di coraggio”

Per tutta la giornata odierna, dalle 9 alle 19, all’hub “degli invisibili” della Comunità di Sant’Egidio – dove dal luglio scorso sono state effettuate oltre 15 mila vaccinazioni a senza fissa dimora, immigrati e altre persone che per diversi motivi rischiavano di restare fuori dalla campagna vaccinale – si somministreranno dosi di vaccino a 400 bambini tra i 5 e gli 11 anni, tra cui molti, italiani e stranieri, che frequentano le Scuole della Pace di Sant’Egidio nella periferia romana.



All'ingresso di via dei Fienaroli 13 (Trastevere), i giovanissimi saranno accompagnati all’interno della struttura del San Gallicano, dove riceveranno un adesivo e assisteranno ad un breve spettacolo di animazione mentre i genitori compileranno i moduli di iscrizione. Poi verranno accompagnati dentro l'hub, dove, prima di essere vaccinati, potranno scegliere un giocattolo che verrà loro donato. Dopo la vaccinazione proseguirà l’animazione per i 20 minuti della breve osservazione. Prima di andare via i bambini riceveranno anche una calza della befana, un adesivo ricordo e un “attestato di coraggio” di cui essere fieri perché si è scelto di proteggere se stessi e gli altri (nonni, genitori, adulti in generale).