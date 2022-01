news

Appuntamento, 17 gennaio. Presentazione del libro "Ritorno ad Abramo. In viaggio con Francesco alle radici della fratellanza"

Presentazione del libro "Ritorno ad Abramo. In viaggio con Francesco alle radici della fratellanza"

Di Luca Geronico

Prefazione del cardinale Louis Raphaël I Sako

Castelvecchi Editore

Lunedì 17 gennaio, ore 18.00

Sala Benedetto XIII

Via San Gallicano 25A - Roma



In dialogo con l'autore:

Riccardo Cristiano, giornalista ed esperto vaticanista RAI

Izzeddin Elzir, Imam di Firenze e presidente della Scuola fiorentina per il dialogo interreligioso

Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio

Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica



Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Per partecipare sono necessari green pass e prenotazione a [email protected]