Presentazione della trilogia di Daniele Mencarelli, Premio Strega Giovani 2021, a Civitavecchia - Giovedì 20 gennaio

Giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 17:30, nella sala Giovanni Paolo II della Cattedrale di Civitavecchia in via Guglielmotti 12, lo scrittore Daniele Mencarelli presenterà la trilogia delle sue opere: “Tutto chiede bellezza”, vincitore del Premio Strega Giovani 2021, “ La casa degli sguardi” e “Sempre tornare”, tutti editi da Mondadori .

L’incontro è organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia Tarquinia.

L’autore, 46enne romano tra gli emergenti della letteratura italiana nei suoi romanzi, spesso autobiografici, indaga su temi fondamentali della società e che attraversano trasversalmente le varie fasi della vita: il disagio psichico , le dipendenze, la solitudine, il bisogno di solidarietà e relazione.

Dopo l’intervento introduttivo del Vescovo Gianrico Ruzza, si confronteranno sulla trilogia Santo Rullo, psichiatra e ideatore del progetto ‘Crazy for football’, Peppe Dell’Acqua, già psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, Massimo Magnano, medico responsabile del progetto di salute mentale della Comunità di Sant’Egidio. A seguire la scrittrice Tea Ranno dialogherà con l’autore, presente in sala. Modera Antonella Maucioni della Comunità di Sant’Egidio.