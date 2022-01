news

Colloqui di Sant'Egidio sul futuro del Ciad con i rappresentanti dei movimenti politico-militari

L'auspicio di "un processo negoziale sincero e trasparente"

Rappresentanti dei movimenti politico-militari del Ciad si sono riuniti a Roma, su invito della Comunità di Sant'Egidio, per una consultazione sul Dialogo Nazionale Inclusivo. Nel corso dei colloqui, come evidenziato in un comunicato congiunto, viene espressa la "volontà politica di contribuire alla soluzione della crisi ciadiana in un processo negoziale sincero e trasparente". Ringraziando "la Comunità di Sant'Egidio per aver organizzato il Colloquio sul futuro del Ciad", i partecipanti all'incontro auspicano l'avvio di "consultazioni con i partiti politici e la società civile per discutere del processo in corso".



Comunicato congiunto in italiano, inglese, francese