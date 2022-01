news

Disponibile la Guida DOVE di Madrid 2022, per chi ha bisogno di aiuto e per chi lo vuole offrire con tutti gli indirizzi della solidarietà

È disponibile in formato PDF l'edizione aggiornata al 2022 della Guida “Dove mangiare, dormire e lavarsi" a Madrid, un elenco di "indirizzi amichevoli" della capitale spagnola, con informazioni pratiche su dove trovare cibo, un tetto, luoghi per lavarsi, cure mediche, accoglienza e orientamento. Più che un semplice elenco, è una bussola per guidare i senzatetto, le famiglie a rischio di esclusione sociale, i migranti e le persone che necessitano di un sostegno specifico nei momenti di difficoltà. In questa "mappa della solidarietà" si possono trovare indirizzi di luoghi per coprire bisogni primari come mangiare, dormire e lavarsi, ma anche posti dove ricevere assistenza sociale e consulenza su lavoro, immigrazione e altri servizi. Di fronte alla crescente crisi derivata dalla pandemia, che spinge migliaia di persone nella povertà e nell'esclusione, la guida DOVE cerca di rispondere ai bisogni delle persone più povere e di diventare uno strumento utile per le persone che lavorano nel settore sociale, le associazioni, le comunità, le parrocchie e chiunque voglia offrire aiuto. La guida è frutto di un lavoro di tessitura di reti di solidarietà, volte a promuovere una cultura della cura e della responsabilità con chi ne ha bisogno. La Comunità di Sant'Egidio pubblica da oltre un decennio questa guida a Madrid e il suo contenuto è costantemente aggiornato, con la collaborazione dei cittadini e delle istituzioni.



Vai alla pagina di download della guida DOVE di Madrid e di altre città