news

A Torino, Sant'Egidio apre il suo centro per vaccinare persone senza dimora

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Sabato 29 gennaio al centro La sosta, gestito dalla Comunità di Sant’Egidio a Torino, hanno potuto vaccinarsi 45 persone senza dimora che ne sarebbero state escluse. Grazie alla collaborazione con l’ASL Città di Torino, la vaccinazione è stata offerta a chi rischiava di restare fuori dalla campagna vaccinale, spesso per problemi legati ai documenti.



Una possibilità che ha rivelato una domanda di salute e di cura che spesso non trova risposta. Fin dalle prime ore del mattino si sono messi in coda ad aspettare il proprio turno in tanti, c’erano persone senza dimora e fragili, prive di codice fiscale e tessera sanitaria, italiani e nuovi arrivati, alcuni anziani soli che nei mesi scorsi non hanno potuto accedere al vaccino. Tutti loro sono stati raggiunti da quella rete di contatti e di amicizia che la Comunità di Sant'Egidio anche a Torino tesse da anni con chi è povero e vive ai margini.



L.ci ha confidato: "Io sono venuto volentieri a vaccinarmi a La sosta perché mi sento a casa, perché qui mi conoscono tutti. Io qui non sono un numero, ma una persona”. Ed è proprio così, nessuno deve essere lasciato indietro, perché come ha detto Papa Francesco nel pieno della pandemia, «ci si salva solo insieme».

Assistenza e vaccino ai senza fissa dimora (La Stampa - ed. torino 30 gennaio 2022) >>