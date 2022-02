news

La Memoria di Modesta raggiunge l'Africa: ad Adjumani in Uganda il suo ricordo si lega a quello di giovani senzatetto

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Uganda (Adjumani) - La Comunità di Sant'Egidio si è riunita per una Liturgia in memoria di Lawrence e Sire, due giovani che vivevano per strada a Kampala e che sono morti a causa delle difficili condizioni di vita.

I loro nomi sono stati posti vicino all'altare maggiore della chiesa, insieme a quello di Modesta Valenti - un’anziana senza fissa dimora, di 71 anni, che viveva nei pressi della Stazione Termini, dove si rifugiava la notte per dormire e che morì 39 anni fa alla stazione Termini perché, essendo sporca, l’ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. La sua morte ha segnato profondamente l’amicizia della Comunità di Sant’Egidio con chi è senza dimora. Per questo, nell’anniversario della sua scomparsa, si fa memoria nella liturgia di tutti gli “amici per la strada” a cui la Comunità si è fatta prossima che hanno perso la vita, ricordando ciascuno per nome.

In tanti hanno preso parte alla Liturgia, insieme ad alcuni amici senzatetto della Comunità.