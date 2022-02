news

Visita virtuale alla mostra dei Laboratori d’Arte di Sant’Egidio: nasce dis-integration.org

È online il sito della mostra DIS/INTEGRATION che documenta con foto, video e testi il lavoro dei laboratori d’arte di Sant’Egidio con César Meneghetti, un’esperienza che coniuga disabilità e libertà di espressione, e che ha portato alla Sapienza Università di Roma una riflessione su fragilità, conflitti e integrazione. L’esposizione, a cura di Alessandro Zuccari, ha visto la collaborazione di Leonardo Crudi, Elia Novecento e Antoine Sibomana.

Il sito www.dis-integration.org è più di una visita virtuale alla mostra appena conclusa: è uno strumento di divulgazione dei temi espressi dal laboratorio e dei suoi eventi. Nella pagina “Contatti” si può rimanere in contatto, chiedere informazioni o anche lasciare un commento. Sul sito si legge già il primo aggiornamento, come anticipato durante il finissage: la mostra sarà presto ospitata presso il Laboratorio Museo di Tor Bella Monaca di Sant’Egidio (via dell’Archeologia 74 - Roma).

Visita il sito