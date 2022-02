news

Scandalo Ehpad, la denuncia di maltrattamenti nei centri per anziani in Francia. L'opinione di Valérie Régnier su FigaroVox: "serve un nuovo modello di solidarietà"

In Francia è acceso il dibattito sullo scandalo per i presunti maltrattamenti nei centri di assistenza per anziani (Ehpad), denunciati in un libro inchiesti del giornalista Victor Castanet. Sulle pagine di FigaroVox, Valérie Régnier della Comunità di Sant’Egidio spiega come le diverse forme di esclusione siano una perdita per tutta la società e quanto sia necessario un cambio di paradigma nel prendersi cura degli anziani.

Leggi l'editoriale (in francese)