L’amore ritrova casa. Elda e Pierpaolo vivono ancora insieme grazie al cohousing di Sant'Egidio

Occhi negli occhi Pierpaolo chiede alla moglie di riconoscerlo. Lei alla domanda risponde: “Sei il mio grande amico”. A causa dell’Alzheimer, Elda spesso dimentica che sono sposati, ma si vogliono bene da più di 70 anni. Per non affrontare la malattia da solo con lei, Pierpaolo l’aveva seguita anche nella rsa in cui aveva deciso di ricoverarsi insieme alla moglie: una scelta difficile, per provare a non separarsi.

Il loro amore ha ritrovato casa grazie alla Comunità di Sant’Egidio. Una casa vera, non un istituto o una struttura, in cui avere cure familiari e mediche. È l’esperienza del cohousing, le case condivise per anziani, un’iniziativa diffusa a Roma e in altre città, dove chi ha difficoltà a vivere da solo per diversi motivi (di salute, economici, sociali) ricostruisce con gli altri un ambiente familiare, in cui sono condivise le spese per la convivenza e per l’assistenza sociosanitaria.

Pierpaolo, ricordando i momenti di solitudine che ha vissuto nella rsa, nell’intervista realizzata dal TG2 (Rai) ha detto senza mezzi termini: “Essere venuto qui è stato come passare dall’inferno al paradiso”.

