Da minori non accompagnati a neo-maggiorenni integrati: "Le case del sogno" a Villaggio Dalmazia, un nuovo cohousing a Novara

A Novara il Villaggio Dalmazia è un quartiere di case popolari a tre piani con ampi giardini, costruito alla fine degli anni '50 per dare un futuro alle famiglie dei profughi italiani provenienti dall'Istria e dalla Dalmazia. Tanta storia è passata, ma la comunità ha voluto restituire una nuova vita a tante case ormai abbandonate perché potessero di nuovo essere il trampolino di lancio verso il futuro di tante famiglie e persone in difficoltà senza una casa dove poter vivere.



Con il contributo dei fondi IFEAD del Comune di Novara, dei fondi della Regione Piemonte per i progetti a rilevanza locale e della Fondazione CRT, da oggi una storia nuova comincia anche per alcuni giovani migranti, giunti in Italia da soli ancora minorenni.



Usciti dal sistema di protezione statale al compimento dei 18 anni senza ancora la capacità di vivere autonomamente, hanno trovato nella comunità una famiglia che si è presa cura di loro. Poter completare un ciclo di studi, la formazione professionale, un tirocinio in vista di un lavoro e allo stesso tempo trovare amici veri, giovani e anziani, imparare che di solidarietà tutti hanno bisogno e che non c'è nessuno così povero da non poter aiutare uno più povero di lui è stato una sorpresa che ha dato fiducia nella vita e oggi una nuova tappa: 20 anni e qualche piccola disponibilità economica, una casa da condividere accanto a case dove vivono anziani con cui allacciare nuove amicizie, un passo avanti per realizzare quel sogno di una vita migliore che li ha portati in Italia.



Studiare, lavorare, essere amici e imparare a vivere insieme, aiutare chi è più povero, rendersi utile a chi è in difficoltà, mettere le proprie energie al servizio della pace di tutti: questo è il sogno di una vita migliore. "Le case del sogno" al Villaggio Dalmazia raccontano sogni veri, con facce, nomi e sorrisi che dopo tante lacrime e tanta paura si possono realizzare.