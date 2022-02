news

Accogliere chi fugge dall'Ucraina in guerra con aiuti di emergenza e alloggi. COME AIUTARE

Chi fugge dall'Ucraina ha bisogno di tutto: dal caricatore del cellulare, a una coperta, al latte per i bambnini, fino a una casa dove rifugiarsi con la propria famiglia.

Sant'Egidio ha lanciato un appello per il cessate il fuoco. Ma è anche in Polonia e in Romania, dove arrivano i profughi. Alla stazione Warszawa Zachodnia, dove sono arrivati i primi convogli di rifugiati dalla frontiera, un presidio di Giovani per la Pace offre loro kit di alimentari e generi di prima necessità.



"Siamo profondamente colpiti da quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina, mentre insieme a tutta la nostra Comunità nel mondo, continuiamo a pregare per la pace in Ucraina. Anni di amicizia con le Comunità in Ucraina e Russia, non ci rendono indifferenti davanti all'orrore della guerra che colpisce i nostri vicini".

Un appello lanciato sui social per cercare case e stanze a Varsavia e in altre città, ed accogliere così gli ucraini in fuga dalla guerra, ha ricevuto in poche ore decine di offerte.

Per chi vuole sostenere le iniziative di aiuto

DONA ONLINE



Oppure su FACEBOOK

Si può anche fare una donazione con un bonifico alla Comunità di Sant’Egidio

IBAN: IT 67 D 07601 03200 000000807040

intestato a Comunità di S. Egidio ACAP Onlus

Causale "Aiuti all'Ucraina"