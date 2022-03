news

Rassegna stampa: editoriali, interviste, articoli da non perdere

Nella rassegna stampa sono raccolti editoriali e interviste sul conflitto in Ucraina e sulla crisi umanitaria. Forte è l'appello per il cessate il fuoco e Kiev città aperta (leggi qui), mentre cresce la risposta di solidarietà di aiuti umanitari e ospitalità nei paesi vicini e in Italia (Emergenza Ucraina - Come aiutare).

L'esodo è appena iniziato, subito i corridoi umanitari

Andrea Riccardi, La Stampa, 1° marzo 2022



Mandare armi serve solo ad aumentare le sofferenze

Mario Giro, Domani, 1° marzo 2022



Per i corridoi umanitari allargare la definizione del rifugiato

Daniela Pompei, La Discussione, 1° marzo 2022

Kiev, città aperta e simbolo di pace

Marco Impagliazzo, La Nuova Sardegna, 27 febbraio 2022