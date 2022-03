news

I Giovani per la Pace dicono NO alla Guerra. Manifestazione venerdì 4 marzo a Roma. VIDEO

Incontro al Teatro Brancaccio e flash mob a piazza Vittorio Emanuele II

Dopo la manifestazione #nowar al Pantheon dello scorso 16 febbraio e quella del 18 febbraio in piazza Santi Apostoli, i Giovani per la Pace, movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio, si danno appuntamento al Teatro Brancaccio.



All’assemblea, dal titolo “Sì alla pace, no alla guerra!”, interverrà l’ex viceministro degli Esteri Mario Giro insieme ad alcune voci e testimonianze dell’impegno che si sta portando avanti per la pace e l’accoglienza dei profughi, tra cui quella di una giovane volontaria in diretta dall’Ucraina.



I Giovani per la Pace si sposteranno subito dopo a Piazza Vittorio per un flash mob che verrà realizzato insieme a numerosi studenti di diverse scuole romane. Nel corso di questa manifestazione contro la guerra in Ucraina, verrà chiesto a tutti gli italiani di aderire ad un gesto simbolico per chiedere l’immediato cessate il fuoco e la fine delle ostilità.

È prevista la partecipazione di più di 3000 giovani.

VIDEO



Flashmob per la pace da piazza Vittorio Emanuele II