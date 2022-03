news

Tacciano le armi! Giornata di preghiera e digiuno per la pace

Mercoledì delle Ceneri, 2 marzo 2022, papa Francesco ha indetto una Giornata di preghiera e di digiuno per la pace. Ci uniamo alla preghiera e alle parole del papa, perché tacciano le armi e la follia della guerra.

La preghiera della Comunità di Sant'Egidio è trasmessa in live streaming alle ore 20, dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma. La diretta si può seguire su www.santegidio.org, Facebook, YouTube e app. In registrazione su podcast.