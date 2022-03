news

Andrea Riccardi intervistato sulla guerra in Ucraina: "Non perdiamo tempo e vite umane. Bisogna fare presto. C'è sempre spazio per il dialogo per la pace"

Intervista di Fanpage

"Non bisogna perdere tempo e vite umane. Con la guerra bisogna far presto". Inizia così l'intervista di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant'Egidio a Fanpage.it. Secondo l'ex ministro c'è ancora margine per le trattative: "Credo che la pace deve essere trovata attorno al tavolo da ucraini e da russi e bisogna che l'Europa e l'Occidente facciano pressioni in ogni modo per la pace".

