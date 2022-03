news

Leopoli, nell'Ucraina occidentale: aiuti agli sfollati fuggiti da Kiev e altre città bombardate

La città di Leopoli, nella zona più a occidente dell'Ucraina, è diventata in questi giorni il rifugio per i profughi dall'est del paese, da Kharkiv e Zaporozhya, e da Kiev.

Sono stati aperti luoghi per accogliere per i tantissimi arrivati senza nulla in cerca di salvezza. Nel quartiere periferico di Sychiv (il luogo dove nel 2003 Giovanni Paolo II fece una messa con i giovani, in una grande spianata) è stato aperto un grande centro di accoglienza per gli sfollati, che ospita un centinaio di persone. A loro, ogni sera, la Comunità di Sant'Egidio di Leopoli porta e distribuisce la cena.

