news

A scuola di accoglienza. I profughi ucraini accolti a Chojna in Polonia, con la collaborazione di Sant'Egidio

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Una scuola di Chojna, piccola città polacca di 7 mila abitanti, al confine con la Germania, è diventata un centro di accoglienza con 57 posti per i profughi ucraini, su iniziativa del Comune che ha messo a disposizione l’edificio non utilizzato e un’area giochi per i bambini.

La Comunità di Sant’Egidio aiuta con la raccolta di cibo e prodotti igienici per l’accoglienza e continua con il suo sostegno alle famiglie locali che sono nel bisogno per le conseguenze della pandemia.



L’esperienza di Sant’Egidio nell’inclusione è stata maturata in particolare negli ultimi tre anni, da quando a Chojna è attiva la Scuola di lingua e cultura polacca, che conta tanti studenti ucraini: hanno ricevuto aiuto e adesso sono loro che si adoperano per l’accoglienza, facendo da interpreti. In questi giorni si lavora per attivare la Scuola della Pace e per facilitare l’inserimento scolastico dei primi bambini che arrivano.