news

A Montesole, nel luogo dell'eccidio nel '44, una marcia per la pace in Ucraina

Adriano Roccucci: Kiev sia risparmiata

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Non è un luogo qualunque, quello scelto dai sindaci della provincia di Bologna, per una marcia per la pace nei giorni della guerra in Ucraina. E' qui, infatti che, nel 1944 furono trucidate circa 800 personeinermi. Uno dei momenti più tragici della II guerra mondiale in Italia.

Alla manifestazione ha partecipato, per la Comunità di Sant'Egidio, Adriano Roccucci, che ha portato la sua testimonianza diretta della situazione in Ucraina, dove è stato proprio pochi giorni prima dello scoppio del conflitto, e ha rinnovato l'invito a sostenere l'appello per "Kiev, città aperta".

Per saperne di più