Catania in marcia e in preghiera per la pace in Ucraina su iniziativa della Comunità di Sant'Egidio

“Sì alla pace, no alla guerra”. Accompagnati da questo slogan la Comunità di Sant’Egidio ha promosso a Catania, lo scorso sabato 6 marzo, iniziative di pace come risposta al ritorno della guerra in Europa e alle terribili immagini che provengono dall’Ucraina.

Un primo appuntamento è stato rivolto agli studenti liceali e universitari della città. Nel pomeriggio in tanti si sono riuniti a Santa Chiara, sede della Comunità a Catania, per partecipare alla conferenza dal titolo “L’Ucraina e la sfida della pace”, con gli interventi di Emiliano Abramo della Comunità di Sant’Egidio e della professoressa Francesca Longo, esperta di relazioni internazionali e prorettrice dell’Università di Catania.

Al termine dell’incontro è stato aperto sulla facciata della chiesa un banner che inneggia alla pace e che rimarrà esposto fino al termine della guerra in Ucraina.

Successivamente i giovani si sono uniti a tanti altri partecipanti per dar vita ad una fiaccolata terminata dentro la cattedrale, dove oltre mille persone hanno partecipato alla preghiera per la pace organizzata dalla Comunità e presieduta da mons. Luigi Renna, nuovo arcivescovo di Catania.

Ad accogliere il corteo è stato proprio il vescovo che così ha salutato i tanti partecipanti: “Ringrazio Sant’Egidio perché ci chiama ad essere tutti un movimento di pacificatori in un tempo di guerra. Gli eroi sono coloro che depongono le armi a favore dell’incontro”.